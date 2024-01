Frosinone-Cagliari | Ranieri | “Affrontiamo una signora squadra | fondamentale non subire gol”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il tecnico del, Claudio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato scontro salvezza contro il: “Ci aspetta una partita molto difficile in cui servirà molta attenzione.una, che gioca bene e che ha tutto per uscire da un momento no, perciò dovremo disputare una gara gagliarda senza errori. E’essere concentrati e nongol. Non si può sempre rimontare come all’andata“. “Passata la bufera iniziale che avevamo previsto, siamo riusciti a venirne fuori. Sarà così a lungo, ma il campionato è bello per questo: dobbiamo essere bravi a portare fuori dalla burrasca la nave– ha proseguito, che ha poi parlato dei ciociari ...