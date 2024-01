Frosinone-Cagliari domenica 21 gennaio 2024 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sfida di ritorno tra neopromosse quella traallo Stirpe, due squadre che nella gara di andata furono capaci di mandare in scena la gara più pazza del campionato con l’incredibile rimonta dei rossoblu per un 4-3 che aveva regalato a Ranieri tre punti fondamentali per uscire dalla parte bassa della classifica. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e