Freddo record? Ecco che fine fanno le auto elettriche | proprietari disperati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Abbiamo un ammasso di robot morti qui». Potrebbe essere benissimo una frase pronunciata in Blade Runner, ma in realtà è il commento di uno dei tantidi Tesla rimasti a piedi a Chicago. Il grande, con punte a -20°, che sta attanagliando la città americana non solo ha generato un'ondata di gelo che ha fatto emettere, per un fenomeno piuttosto raro, vapore al lago Michigan, ma ha anche avuto come effetto collaterale quello di paralizzare le. E così una stazione Supercharger di Tesla (di ricarica rapida) a Chicago si è trasformata in un cimitero di veicoli a batteria a causa delle temperature gelide. Dalle immagini tratte dal servizio dell'emittente televisiva Fox Business si vedono le macchine bloccate nelle stazioni di ricarica, con iche si affannano a ...