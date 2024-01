Fratoianni contro il governo Meloni | ' Sono dei truffatori | italiani non fidatevi | non faranno mai il vostro bene'

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in un video postato su Instagram ha attaccato il governo Meloni ricordando le numerose promesse disattese fatte in campagna elettorale. "Ma ve le ...... 18 gennaio 2024 "Il governo Meloni ha costretto il Parlamento della Repubblica a legiferare... Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'...Fratoianni attacca il governo Meloni sulle promesse elettorali non mantenute: «Care italiane e cari italiani, non fidatevi di chi vi truffa. Perché chi vi truffa non farà mai il vostro bene».(LaPresse) Il vice capo della propaganda della Jihad islamica palestinese, Wael Makin Abdallah Abu-Fanounah, è stato ucciso dall'esercito ...