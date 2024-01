Franco Russo | il medico di tutti e i bocconi amari della politica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo 36 anni di onorato e infaticabile servizio, il dottorha raggiunto l’età del pensionamento e lo scorso 29 dicembre ha ricevuto per l’ultima volta i suoi pazienti nello storico studio di San Tommaso. Una vita senza a servizio degli altri, degli ultimi, dei più bisognosi.“Non mi ritengo uno dei quei medici scienzati, ho sempre cercato di fare bene il mio lavoro”, dice. Il dottornon si è mai tirato indietro per nessuno, anche per coloro che sulla carte non figuravano tra i suoi pazienti, perchè il suo più che un lavoro, è sempre stata una “missione”. Non lo ha fatto nemmeno quando nel 2009 decide di avvicinarsi alladopo che già da anni le pressioni in tal senso da parte del suo quartiere erano molteplici, così come dei massimi riferimenti del suo partito di ...