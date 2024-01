Francesco Moser e quel Record dell' Ora che non doveva esserci

(Di venerdì 19 gennaio 2024)la data nonentrare nella storia del ciclismo.19 gennaio 1984essere un giorno come tanti, persolamenteloe prove generali perlo che sarebbe andato in scena quattro giorni dopo, il 23 gennaio 1984.lo sìessere il grande giorno,lo del tentativo di battere ciò che oltre dieci anni sembrava impossibile battere: i 49,432 chilometri percorsi da Eddy Merckx in un’ora al Velodromo olimpico di Città del Messico il 25 ottobre 1972.19 gennaio di quarant’anni fasi mise in bicicletta, si riscaldò e poi inizio la simulazione programmata, una prova sui ...

Assistiti dagli avvocati Alessandro Gamberini e Lucasono riusciti ad ottenere la riapertura ...il rapimento furono vittime di un'estorsione da parte del generale dei carabinieri...IT Chiara Ferragni, nuove accuse: i suoi follower sono falsi, chi è la nuova compagna dell'ex ciclistaQuel 19 gennaio 1984 doveva essere un giorno come tanti, per Francesco Moser solamente quello delle prove generali per quello che sarebbe andato in scena quattro giorni dopo, il 23 gennaio 1984.La terza tappa del Tour Down Under sorride ai colori italiani: Elia Viviani ha chiuso in seconda posizione la Tea Tree Gully – Campbelltown, frazione di 145 km che si è conclusa con un arrivo in ...