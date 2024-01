FOTO | Poster ufficiale ed orario di Elimination Chamber | sabato mattina a tema wrestling per i fan italiani WWE

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nonostante fosse pronosticabile, la WWE ha finalmente reso noto la protagonista deldi2024, evento in programma il prossimo 24 febbraio a Perth. Si tratta ovviamente di Rhea Ripley, l’attuale Women’s World Champion, “padrona di casa” in quanto australiana, raffigurata all’interno della celebre gabbia d’acciaio che da il nome al peculiare premium live event, l’ultimo cronologicamente prima di Wrestlemania. The most unforgiving, chaotic and brutal structure in @WWE heads down under for the first time ever…#WWE: Perth emanates live from @OptusStadium on Feb. 24 @peacock @WWENetwork pic.twitter.com/xU4yRg8gEA— Triple H (@TripleH) January 19, 2024 Confermato l’: le cinque del mattino USA, le 11 italiane L’evento si terrà, come già detto, l’ultimo ...