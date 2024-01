FOTO | Charlotte Flair torna in palestra a due settimane dall’intervento al ginocchio

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Come sappiamo,lo scorso mese di dicembre ha riportato un grave infortunio alche la terrà ferma ai box per parecchi mesi. Si sono stimati fino a 9 mesi di stop, il che significa che certamente salterà il grande appuntamento di WrestleMania 40 e forse anche SummerSlam. A inizio gennaio “The Queen” si è operata ed ora inizia la fase di riabilitazione. The QueeninA duechirurgico alta per la prima volta in. “The Queen” ha intrapreso il percorso riabilitativo e ha condiviso sui social immagini/video che la vedono al lavoro in. La si può ...