Forza Nuova | il condannato Fiore lancia le liste Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Sabato 20 gennaio (domani, ndr) alle ore 15 è in programma la conferenza stampa di presentazione alle elezioni europee dicon la presenza di Roberto, fresco di condanna a 8 anni e sei mesi per aver assaltato la sede nazionale della Cgil il 9 ottobre 2021. Chiamiamo a raccolta tutte le forze democratiche e antifasciste per denunciare questo evento chiedendo alla Questura che non sia autorizzato”. Così, in un comunicato, Memoria Antifascista, I Sentinelli di Milano, Sinistra Italiana Milano, Partito della Rifondazione Comunista Milano, Gruppo consiliare Patto Civico. Domani i nomi dei candidati alle europee con il leader diRobertoche deve scontare oltre 8 anni per l’assalto alla Cgil “A ospitare la conferenza stampa è il locale Barrio Alto in via ...