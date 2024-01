Forse il mio talento | folle domanda del giornalista | Paula Badosa lo incenerisce | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Fidanzata di Stefano Tsitsipas e numero 82 del ranking Wta. La spagnolasta tornando in forma dopo la lunga cura alla frattura da stress spinale. Campionessa ritrovata e grandi prestazioni in campo agli Australian Open, dove nelle scorse ore ha avuto la meglio sulla statunitense Anisimova per 7-5 6-4 al terzo turno. Gli standard stanno tornando al top insomma, anche se unaha dubitato di questa crescita così repentina della tennista: "Hai qualche spiegazione sul perché stai giocando così bene e così velocemente se non te lo aspettavi?”, ha detto alla sportiva, in maniera maldestra, durante la conferenza stampa post-match.ironica alla: “Se gioco così bene? È per il…” Tra lo stupore e l'imbarazzo di molti, con un'espressione ...