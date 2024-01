Formia | alla guida sotto l’effetto della droga va a sbattere contro le auto in sosta | denunciato

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – Nei giorni scorsi i Carabinieri del N.O.R.M. Sezione Radiomobile di, a seguito di mirata attività investigativa hanno deferito in stato di libertà, un ventitreenne di Gaeta, per il reato dil’influenza dinze alcoliche e stupefacenti. Il giovane si rendeva responsabile di un sinistro stradale occorso alle luci dell’alba dello scorso capodanno (1° gennaio 2024). Nella circostanza il giovane aveva perso illlo del proprioveicolo a, all’altezza di Via Ferrucci e, rocambolescamente, si era ribaltato andando ad impattareduevetture regolarmente parcheggiate a bordo strada, fortunatamente prive di persone a bordo. L’intervento sul luogo dei ...

Nel weekend dell’Epifania a Formia (in provincia di Latina), in concomitanza con gli eventi organizzati nel sud Pontino, i carabinieri hanno ... (ilcorrieredellacitta)

Formia – Sconcerto e imbarazzo. Anche alcuni assessori in carica nella Giunta municipale di Formia non hanno voluto credere ai loro occhi quando ... (temporeale.info)

Il carnevale anticlericale si tenne finofirma dei Patti Lateranensi nel 1929, quando il ...(Latina) Il Carnevale Formiano 2024 è un altro appuntamento da non perdere., in provincia ...Asl di Latina i fondi andranno per l'adeguamento tecnologico, il potenziamento delle ... invece 1,9 milioni di euro sono destinati al Dono Svizzero di, altri 1,7 milioni vanno al Fiorini ...svolta congiuntamente dal personale del Commissariato e della guardia di finanza di Formia sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Roma. In un primo momento l’indagato venne ...Una petizione in sostegno delle agevolazioni tariffarie per i pendolari del territorio, dopo la sospensione della Carta Tutto Treno da parte della Regione ...