Food | l' Intelligenza Artificiale sbarca su TheFork con nuova versione dell' app

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Labitalia) - Per oltre 15 anni,, la piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti, ha utilizzato la tecnologia del digitale per unire le persone nella vita reale, mettendo in connessione milioni di clienti e milioni di ristoranti. Il focus iniziale diè stato l'offerta, renderla quanto più vasta e qualitativa possibile. Per continuare a crescere e consentire a un numero sempre maggiore di persone di vivere indimenticabili esperienze al ristorante, l'approccio strategico'azienda è evoluto. Così,ha annunciato il lancioa sua'app, rappresentando una svolta verso un'esperienza ancora più personalizzata, garantendo risultati ottimali per i suoi 20 milioni di visitatori ...