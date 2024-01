Fondazione Laureus Italia e Napoli Basket | un nuovo canestro per fare centro assieme ai giovani

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nel Presidio socio-educativo-sportivo dell’Associazione Obiettivo, nel cuore del quartiere Mercato,Sport For Goodhanno inaugurato unche diventa il simbolo della associazione tra queste due realtà impegnate in un’area ad alto rischio di esclusione sociale. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Daria Braga, direttrice di, Federico Grassi, presidente dia Giovanni De Nicolao e Tariq Amir Owens, giocatori del Club partenopeo, ed Enrico Crasta, General Manager di Crasta. Agli onori di casa, era ...

Scadenza : 24/12/2023Italia Onlus cerca 1 FUNDRAISER OFFICERSport for Good cerca un/una Fundraiser con l'obiettivo di sviluppare le attività di raccolta fondi ...Scadenza : 24/12/2023Italia Onlus cerca 1 FUNDRAISER OFFICERSport for Good cerca un/una Fundraiser con l'obiettivo di sviluppare le attività di raccolta fondi ...Milano, 19 gennaio 2024 – Nel Presidio Socio-Educativo-Sportivo dell’Associazione Obiettivo Napoli, nel cuore del quartiere Mercato del capoluogo partenopeo, Fondazione Laureus Sport For Good Italia e ...Nel Presidio Socio-Educativo-Sportivo dell’Associazione Obiettivo Napoli, nel cuore del quartiere Mercato del capoluogo partenopeo, Fondazione Laureus Sport For Good Italia e Napoli Basket hanno ...