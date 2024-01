Fiumicino | Feola-Balletta | “Al lavoro per trattare il problema dei rifiuti nel nuovo plateatico mercantile”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – “Le due commissioni in forma congiunta si sono riunite nella giornata di ieri perl’argomentoe la funzionalità del mercato nei fini della raccolta. Unatica seria ed emergenziale per il quale dobbiamo necessariamente trovare una soluzione immediata da poter portare”. Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione ambiente Marioe il presidente della commissione lavori pubblici Roberto. “Diverse sono state le segnalazioni ricevute in questi mesi, – proseguono – segnalazioni pervenute e riportate nelle commissioni stesse per cercare una soluzione che possa mettere in sicurezza l’area ed evitare unatica molto pericolosa soprattutto per la vicinanza ...