Fiorentina | Ikoné ha fallito | la piazza ha perso la pazienza | cosa cambia sul mercato

Terracciano 6: smanaccia alto sul missile di Politano in avvio. Può poco e nulla sui tre gol Kayode 5,5: tiene botta come può co... (calciomercato)

Avevano visto giusto i tifosi della curva Fiesole a non esaltarsi per questa Supercoppa: che la Fiorentina non ha saputo onorare. Simeone ha vinto ... ()

Sul corner parte beneche viene però chiuso in angolo. Sul tiro per destinazione la palla ... Sul corner va in gol lacon il solito avanzante Quarta, non chiuso, che la gira benissimo ...... come gioco, laprobabilmente ha fatto meglio degli azzurri. Mancano le conclusioni pericolose, anche se vanno ricordati il palo di Quarta nel primo tempo e il rigore fallito da. A ...