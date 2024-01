Fiorello e il saluto romano libero | “La Russa si è lussato la spalla”

(Adnkronos) – Non poteva mancare l’ironia di Fiorello sul fatto che il saluto romano non sia più considerato reato durante le cerimonie o ... ()

Non poteva mancare l'ironia disul fatto che ilromano non sia più considerato reato durante le cerimonie o commemorazioni. "La Russa ha cominciato a fare ilieri sera", ha commentatostamattina ...... tra l'altro, nei paesi anglosassoni sono anche meno diffusi i baci sulle guance in segno di... Accadde per esempio nel 2004, quando il conduttore televisivobaciò l'allora direttore di ...Fiorello ricorda Gabriella Ferri: "Venuta a mancare durante la prima di Stasera pago io" Ha dedicato il finale di Viva Rai2 a Gabriella Ferri, Rosario ...Bersagli dell’ironia dello showman anche Meloni e Salvini: “Sembra che giochino a Monopoli!” ...