Fino a domenica 21 gennaio alla Fiera di Bergamo l’alto antiquariato e l’arte antica di Italian Fine Art

Nella giornata di oggi, sabato 2 dicembre, residua instabilità meteorologica in Toscana. Per domani, domenica 3 dicembre, è invece previsto il ... ()

Alessandro Lukacs è un ex gieffino che ha preso parte alla seconda edizione del reality. Un nome che è stato molto chiacchierato in merito alla sua ... (biccy)

Babbo Natale , elfi e altri personaggi accompagneranno i bambini in questa esperienza. Tante attività nelle sale interne e nell’area estera per ... (giornaledellumbria)

come sottolineato oltre un mese fa dal presidente dell' ACI , l'avvocato Angelo Sticchi Damiani in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport , ... (247.libero)

Maltempo, allerta gialla in Toscana per piogge e neve Su tutta regione. Precipitazioni nevose oltre 900 mt dalla notte (ANSA) - FIRENZE, 06 GEN - ... ()

Ancora Controlli sul ponte nuovo di Paderno Dugnano. senso unico alternato fino a domenica per garantire alcuni interventi in sicurezza a un giunto. ... (ilnotiziario)

... 21 gennaio, e tutte quelleal 30 aprile, esclusa solo31 marzo, giorno di Pasqua): divieto di circolazione per i veicoli a benzinaall'euro 2 compreso, dieselall'euro 4 ...... 21 gennaio, e tutte quelleal 30 aprile, esclusa solo31 marzo, giorno di Pasqua): divieto di circolazione per i veicoli a benzinaall'euro 2 compreso, dieselall'euro 4 ...dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (compresa domenica prossima, 21 gennaio, e tutte quelle fino al 30 aprile, esclusa solo domenica 31 marzo, giorno di Pasqua): divieto di circolazione ...Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 gennaio. Per quanto ...