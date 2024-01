Fincantieri | crolla ponteggio e schiaccia un operaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Unè rimastoto da unall’interno di un cantiere navale delladi Monfalcone (Gorizia): ora è ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. L’infortunio è avvenuto a inizio turno. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, per assistenza nel sollevamento del carico, e le forze dell’ordine, assieme agli ispettori dell’Azienda sanitaria. Per escludere l’eventuale coinvolgimento di altre persone, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro nelle acque del cantiere. Sono stati attivati i subacquei, provenienti da Trieste che stanno compiendo una serie di immersioni nell’area adiacente all’incidente. I sindacati, a seguito dell’incidente, hanno proclamato uno sciopero immediato nel cantiere ...

Forse la Bora ha messo in bilico la struttura L'incidente si è verificato all'interno degli impianti della intorno alle 8:30. Non è ancora ben chiara la dinamica dell'incidente