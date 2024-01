‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo | «Un film sul riscatto dei semplici»

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Arriva nei cinema il prossimo 14 febbraio Finalmente l’alba,scritto e diretto dacon Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher e Willem Dafoe. Finalmente l’alba è il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa che, nella Cinecittá degli anni Cinquanta, diventa la protagonista di ore per lei memorabili. Una notte che da ragazza la trasformerà in donna. Manifesto da Ufficio Stampa Così ne parla il regista: “Inizialmente volevo scrivere unsull’omicidio della giovanissima Wilma Montesi, avvenuto nell’aprile del 1953 e che rappresentò per l’Italia il primo caso di assassinio mediatico. La stampa speculò sulla vicenda, che coinvolgeva personalità della politica e dello spettacolo, e nel pubblico nacque un’ossessione che presto diventò indifferenza. Dalle ...