Finale Supercoppa italiana | data | orario e dove vederla

All'Al - Awwal Stadium di Riyad si sfidano Inter e Lazio: in palio ladellaitaliana. Il fischio di inizio è alle ore 20. Chi vincerà dovrà vedersela lunedì sera con il Napoli di Mazzarri, che ieri in semifinale ha battuto la Fiorentina. Segui tutti ...Problemi anche per Mazzocchi e Demme. Visite mediche per NgongeSi giocherà questa sera alle 20,00 a Riyadh la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Dopo il successo di ieri sera del Napoli per 3-0 sulla Fiorentina, a contendersi un posto in finale contro ...Delle eventuali conseguenze sulla corsa per il campionato è bene curarsene dopo. L’Inter, questa sera, scende in campo in quel di Riyadh per onorare il ruolo di Defending Champion ...