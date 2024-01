Finale Supercoppa italiana | cosa succede in caso di parità al 90'

l’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare vittorie su vittorie e travolge la Lazio sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park di Riyad (in Arabia ... (oasport)

L' Inter batte la Lazio 3 - 0 e si qualifica per la finale di Supercoppa italiana . La squadra di Inzaghi la sblocca nel primo tempo con un gol di ... (247.libero)

Riyad, 19 gennaio 2024 – Non c’è partita nella seconda semi finale di Supercoppa : un’Inter travolgente mette k.o la Lazio con un secco 3-0 grazie ai ... (ilfaroonline)

Inter-Lazio 3-0 - Inzaghi in finale Supercoppa contro Napoli

(Adnkronos) – L’Inter batte la Lazio per 3-0 a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in ... (calcioweb.eu)