Fiere | a Vicenzaoro January 1 300 brand | 70 anni di vetrina del gioiello

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Vicenza, 19 gen. (Labitalia) - Inaugurata- The Jewellery Boutique Show, apre la ricorrenza dei 70di manifestazione orafa a Vicenza. Da oggi sino a martedì 23 gennaio, il salone internazionale di Italian Exhibition Group ospita nell'intero quartiere fieristico di Vicenza oltre 1.300espositori da 37 Paesi. Non solo made in Italy, il 40% dei padiglioni è occupato da espositori internazionali e circa 600 i buyer ospitati da 72 Paesi grazie al supporto della rete degli uffici Ice nel mondo e per l'evento che apre il calendario delledell'oro e delnel mondo.è luogo di networking globale, anteprime dei trend ed evento che coniuga innovazione, informazione e formazione per l'intera filiera orafa. ...