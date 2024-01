Fermare lo spionaggio cinese si può? Report Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nei giorni scorsi Wenheng Zhao, conosciuto anche come Thomas Zhao, sottufficiale della Marina americana in servizio alla base di Ventura County a Port Hueneme, in California, è stato condannato a 27 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 5.500 dollari dopo essersi dichiarato colpevole di associazione a delinquere: aveva raccolto e venduto informazioni militari su un sistema radar alla base di Okinawa a un funzionario dell’intelligencericevendo quasi 15.000 dollari tra agosto 2021 e maggio 2023, in almeno 14 diversi incontri con il suo handler. Assieme a lui, ad agosto, era stato incriminato in California un secondo uomo, Jinchao Wei, a processo per violazione della legge sullocon l’accusa di aver venduto all’intelligence(non si sa se allo stesso funzionario del caso Zhao) informazioni sulla nave su ...