Fermare la pandemia dell’obesità | l' appello degli scienziati all' Ue

(Di venerdì 19 gennaio 2024)la "" dell'obesità non solo puntando sulle diete e sul "punire o premiare i singoli nutrienti", ma con un approccio multidisciplinare che affronti "non solo ciò che mangiamo ma chi siamo e come viviamo, cioè lo stile di vita e l’insieme di azioni e relazioni sociali". È l'...

... l'impossibilità, dovendo indossare la mascherina, di poter leggere il labiale durante la, ... Per non farsidai carabinieri, che la cercavano dopo la denuncia del convivente, aveva ...il movimento costringe la mano ad essere veloce, lo ritengo un ottimo esercizio per ... Fatta eccezione per gli anni dellada Coronavirus questo artista ha esposto in numerose mostre, ...Dopo il Covid, continua la campagna di Corbelli (Diritti Civili) contro le allarmistiche dichiarazioni dell'Oms e sul piano pandemico ...Lo scorso anno il Pil del Dragone si è fermato al 5,3%, portandosi su valori ai minimi da trent'anni. E per il secondo anno consecutivo ci sono poche culle e tanti anziani. Ora guardarsi le spalle dal ...