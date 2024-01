Ferie non godute | la Corte di Giustizia UE boccia l’Italia | la Pa deve monetizzare le ferie non godute dai dipendenti

Si è espressa in merito al caso di un dipendente del Comune di Copertino nel leccese Lo Stato italiano non può 'fare cassa' a spese del diritto del ... (sbircialanotizia)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza che obbliga il comune di Copertino, in provincia di Lecce, a pagare legodute a un dipendente che si era dimesso nell'ottobre del 2016 con ancora 79 giorni didisponibili: il comunegliele aveva pagate perché la legge italiana vieta ai dipendenti ...... a loro, infatti, sono andatisolo ristori in denaro ma anche ore e giornate didonate dai colleghi, grazie alle quali hanno potuto fare fronte alle esigenze di ripristino e cura delle loro ...La recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha scatenato una profonda revisione delle disposizioni italiane riguardanti le ferie non godute, rappresentando un importante punto di ...Le ferie non godute devono essere pagate ai lavoratori in caso di dimissioni anche nel pubblico. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza che boccia il divieto di monetizzazione de ...