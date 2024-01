Femminicidio Vanessa Ballan e l’esito del test di paternità che serve alla giustizia | non ai social

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 19 gennaio 2024)deldieseguito sul feto cheportava in grembo al momento del suoè stato reso noto e divulgato da vari media, scatenando reazioni di diverso tenore. Gran parte dei commenti lasciati sotto i post delle paginedei giornali che hanno deciso di pubblicare la notizia tendono a sottolineare quanto poco importante sia il dettaglio della, a fronte di unperpetrato con tanta violenza e ferocia, ma non manca anche chi, come ancora troppo spesso accade, punta a responsabilizzare la vittima per la sua condotta, empatizzando in qualche modo con l’assassino. Un po’ come accaduto, per intenderci, con Carol Maltesi, massacrata e fatta a pezzi da Davide ...