«Fedez ha dato ultimatum a Chiara» | smentita crisi con la Ferragni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In questo periodo la famiglia Ferragnez sta affrontando delle questioni molto delicate a causa dello scandalo Balocco., infatti, è sotto inchiesta per diverse faccende legate ad alcune operazioni di marketing e di beneficenza, che potrebbero essere state ingannevoli per i consumatori.che l'influencer è un personaggio molto esposto sui social, il tutto si sta ripercuotendo non soltanto dal punto di vista legale, ma anche da quello mediatico. Tutta questa situazione potrebbe mettere a dura prova il matrimonio tra la donna e il rapper. In molti, infatti, sono convinti che tra loro le cose non stiano andando nel migliore dei modi. Ad ogni modo, a fare un po' di chiarezza sulla faccenda è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, nel programma radiofonico in onda sulle frequenze di RTL 102.5 ha fatto delle confessioni ...