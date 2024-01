Federico a Rai Radio 2 Ci tocca la seconda generazione di Vespa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Era il 16 ottobre del 2022 quando Brunoconfidava al Corriere della sera di essere dispiaciuto per suo figlio, giornalista. “Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo. Temo sia vero ciò che ha scritto Maurizio Costanzo: usando uno pseudonimo, lavorerebbe di più. Eppure, in Rai, i ‘figli di’ non mancano”. Una preoccupazione finita perché da lunedì scorsoJr conduce un programma aRai2. Da opinionista alla Vita in diretta e Iso, il giovane djora fa il salto nel servizio pubblico Come abbia fatto a saltare così velocemente i gradini nell’emittenza pubblica e a ritrovarsi addirittura con una conduzione sarebbe un mistero se solo non fossimo in Italia, e la Rai non fosse occupata palmo a palmo dalla politica. E dal ...