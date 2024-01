FdI contro «Report» Schelin | «Meloni peggio di Berlusconi»

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Se uno squalo ti porta via la gamba, attento che arriva la Lucarelli a spiegarti cosa devi o non devi fare e come stare ... (liberoquotidiano)

...i "teorici del pensiero debole"". Amico fraterno di Giorgia Meloni, con cui è cresciuto politicamente da quasi trent'anni, da An a, "il partito che ho contribuito a fondare con alcuni "...... prima che gli esponenti diproponessero la candidatura di Truzzu. La finanza ha eseguito il ... Tg che denuncia le modalità dell'azioneil governatore isolano: "Essendo in fase di indagine, ...La battaglia delle destre contro il giornalismo non schierato con il governo e ... per colpire indirettamente degli esponenti politici”. E, sottolinea Fdi, “si sceglie di non dare conto al pubblico ...La premier Giorgia Meloni è stata audita dal Giurì d'onore per poco più di un'ora, un'ora e cinque minuti per l'esattezza. La commissione d'indagine ...