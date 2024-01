FdI attacca “il metodo Report” Elly Schlein | “Meloni peggio di Berlusconi”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Fratelli d’Italia“il” Le inchieste disui padri di Giorgiae Ignazio La Russa non sono andate giù a Fratelli d’Italia che sul “” ha presentato un’interrogazione alla presidente e all’ad della Rai. A renderlo noto è stato lo stesso gruppo di FdI nella Commissione Vigilanza Rai. “Abbiamo presentato un’interrogazione all’ad Roberto Sergio e alla presidente Marinella Soldi – si legge nella nota – per sapere se l’utilizzo ricorrente di testimoni giudicati inattendibili dalla magistratura, che dopo qualche decennio fanno rivelazioni circa presunte rivelazioni su persone decedute, sia in linea con quanto stabilito dal Contratto di Servizio, che regola i rapporti tra lo Stato e la Rai. È accaduto nel caso del padre del ...

Interrogazione ai vertici della Rai. Ranucci: 'Risponderemo nelle sedi istituzionali'Poi arriva anche la nota dei parlamentari Pd in Commissione di Vigilanza Rai: 'Report . Un programma di informazione. Una informazione scomoda per la presidente del Consiglio e il suo ...Le inchieste di Report sui padri di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa non sono andate giù a Fratelli d’Italia che sul “metodo Report” ha presentato un’interrogazione alla presidente e all’ad della Rai ...Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione per chiedere ai vertici Rai di relazionare in commissione Vigilanza sui servizi di Report contro il padre di Giorgia Meloni e la famiglia La Russa ...