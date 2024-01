FantaSanremo | oltre 1 milione di squadre | Emma | Annalisa e Santi Francesi i più scelti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È di nuovomania! Il2024 annuncia, infatti, il superamento deldiiscritte – per 750mila utenti –, a diciotto giorni dalla 74ª edizione del Festival di Sanremo. Un risultato che supera il trend record dell’anno precedente, quando alla fine delle iscrizioni lepartecipanti furono 4.2 milioni, coinvolgendo1.5 milioni di utenti. “Quest’anno eravamo consapevoli del fatto che non poteva esserci una crescita esponenziale come quella che si è avuta nel 2021, 2022 e 2023”, spiegano i ragazzi del Team. Difficile, in effetti, fare meglio considerando che in tale triennio “lesono praticamente decuplicate di volta in volta passando da 47mila a 500mila fino a 4.2 milioni. Registriamo ...

E il"Conosco un po' il fenomeno ma non so se farò tutte quelle cose sul palco (gesti ... Ma mi piacerebbe portare Napolil'Italia". Per esempio all'Eurovision "Magari", conclude.L'assegnazione dei punti è legata ai bonus e ai malus ; Come si calcolano i punti Trovi il valore dei bonus e dei malus "che al Regolamento completo " sul sito.com . Ovviamente è ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ..."Andare al Festival di Sanremo, cantando in napoletano, la mia lingua, la considero già una vittoria. Sarà il mio punto di forza. Tutto quello che arriverà, sarà un di più". (ANSA) ...