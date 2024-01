Falso in bilancio Napoli | Zuliani lo scorso marzo | “Il Napoli merita una penalizzazione di 30 punti”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La notizia delindella SSCè stato un fulmine a ciel sereno in casa azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha appreso la notizia mentre si trova in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa italiana. Le vicende che stanno coinvolgendo il club azzurro per il caso Osimhen, non sono andate L'articolo

'Si è chiusa l'inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell'inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una ...L'attivismo di Cairo, Lotito e Galliani - L'ipotesi di reato per il presidente Aurelio De Laurentiis e altri membri del board èin. Della stessa vicenda si sono Atto di chiusura ...I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine preliminare, aperta tempo fa sul club e sul suo presidente, e chiederanno per ADL il rinvio a giudizio, con l’accusa di falso in bilancio. Il ...De Laurentiis e Osimhen: il Napoli sarà penalizzato come la Juve Cosa rischia il club accusato di falso in bilancio Si sono concluse oggi le indagini su De Laurentiis in merito all’acquisto di Osimhe ...