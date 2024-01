Falso in bilancio | il legale di De Laurentiis | “Non è frode al fisco | prepariamo difesa”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Si è chiusa l’inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell’inchiesta, ricordo che questo di oggi non è un rinvio a giudizio ma una chiusura di indagini”. Lo afferma all’ANSA Fabio Fulgeri, l’avvocato che si occupa delladi Aurelio Dein merito all’inchiesta della Procura di Roma sull’indagato presidente del club azzurro perinsull’acquisto di Osimhen dal Lille. “Tendenzialmente – spiega il– ilinnella propria ipotesi originaria di reato nasce per l’idea di frodare il, ma in questo caso ciò non è avvenuto, è un’ipotesi già esclusa dai magistrati a Napoli. Rimane però in piedi l’indagine. Ricordo ...

La procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa diin. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il fascicolo era ...Possibile nuova bomba giudiziaria sulla Serie A. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rischia di finire a processo a Roma perin. Dopo la stagione 2022 - 23 condizionata dalle inchieste sulla Juventus sui conti e gli stipendi culminate con la penalizzazione dei bianconeri e l'esclusione dalle coppe europe (...Mattia Grassani, avvocato specializzato in diritto sportivo, che spesso segue il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il caso Osimhen e il falso in bilancio Non sono ...E' stata chiusa, dalla Procura di Roma, l'indagine che vede Aurelio De Laurentiis coinvolto con l'accusa di falso in bilancio per le presunte plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Viktor Osimhen ...