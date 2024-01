Export della difesa Oltre l’ideologia | serve una riflessione politica L’opinione del gen Tricarico

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non stupisce che Vignarca e company, un sodalizio di associazioni pacifiste più rumoroso che folto, continui con il fuoco di sbarramento sulla legge 185/90 e sulle iniziative parlamentari volte ad avviare una serie di miglioramenti all’attuale disposto di legge. Fanno semplicemente il loro lavoro. Quello che stupisce è che sull’argomento non ci sia dibattito pubblico, né tanto meno consapevolezza e quindi cultura, con il risultato che le tesi a volte esclusivamente ideologiche di Vignarca e seguaci divengano la narrativa dominante e acquisiscano proseliti a non finire a cominciare dal mondo politico, stranamente collocato per l’occasione in un campo largo. Nello specifico, l’impegno del momento dei paladinipace a prescindere e senza condizioni, è quello di aprire un robusto fuoco di sbarramento sulle attività parlamentari ergendosi ad istituzione dello Stato, a ...

Per una lunga serie di motivi che ci apprestiamo ad elencare in maniera sintetica, il 2024 appena iniziato sarà un anno cruciale per l’Italia e per ... (quifinanza)

Per una lunga serie di motivi che ci apprestiamo ad elencare in maniera sintetica, il 2024 appena iniziato sarà un anno cruciale per l’Italia e per ... (quifinanza)

... la sua forte vocazione all'e la solidità del suo management team hanno portato Wise Equity ... che garantiranno la continuità gestionalesocietà. L'operazione rappresenta il primo ......dalla perdita dell'energia russa a basso costo e dalla contrazione dell'. Germania, soffre l'industria dell'auto A soffrire più di tutti è l'industria dell'auto , il fiore all'occhiello...Buone notizie: è ripartito l'export italiani di carni suine verso il Giappone. Si inizia con due aziende dell'Emilia-Romagna ...We and our [1374] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...