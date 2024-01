Ex Juventus e Inter a un passo dal ritorno a casa | 'Siamo al 70% | manca la firma'

Non c'è sessione di mercato in cui il nome di Anthony Martial non venga associato alla Serie A. Juventus e Inter in prima fila , ma... (calciomercato)

A Mediaset: "Dobbiamo recuperare energie in questi due giorni e mezzo perché col Napoli sarà molto difficile come finale" Db Milano 26/04/2023 - Coppa Italia // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Simone Inzaghi L'allenatore dell', che affronterà lunedì il Napoli , per la finale di Supercoppa Italiana, ha parlato a Mediaset dopo ...In campionato lavuole sicuramente superare l', ma la volontà di tornare a casa con un trofeo per i nerazzurri c'è. La squadra è in fiducia e sta bene, può permettersi delle rotazioni ...Semifinale di Supercoppa italiana tranquilla per Matteo Marchetti, che deve intervenire raramente anche grazie alla correttezza in campo di Inter e Lazio. Dopo un primo tempo in cui fischia appena sei ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana persa per 3-0 contro l'Inter: "Siamo durati tre o quattro minuti. La diff ...