Ex Ilva | indotto | Taranto | il presidio si sposta alla statale Mezzi compresi Traffico | pesanti disagi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildegli addetti dell’di Acciaierie d’Italia sistamattina dportineria del siderurgico distrada. All’altezza della raffineria e nelle zone prossime, persone eper manifestare la preoccupazione riguardo all’evoluzione della crisi del colosso siderurgico. L'articolo Ex, ilsi proviene da Noi Notizie..

L'articolo Ex Ilva : indotto , oggi nuovo stop. Fa paura il commissario che arriverà entro poche settimane <small class="subtitle"> Ieri ... (noinotizie)

La decisione del governo di fare ricorso a una nuova amministrazione straordinaria per l’ex Ilva mette a rischio non solo i dipendenti ... (ilfattoquotidiano)

Alza il livello della protesta l'associazione Aigi, a cui aderisce l'80% delle imprese che lavorano con l'exdi Taranto, che invoca garanzie sul pagamento dei crediti maturati dalle imprese, 120 milioni di euro, temendo che possano svanire con il rico...9.40 L'exprotesta a Taranto All'indomani del nuovo tavolo con i sindacati sull'exdi Taranto, allo stabilimento è protesta. A promuoverla è Aigi, associazione che raccoglie l'80% delle ...le associazioni rappresentanti delle aziende fornitrici e dell’indotto di Acciaierie d’Italia, per un aggiornamento sulla situazione dell’ex Ilva e in relazione ai provvedimenti recentemente assunti ...L'associazione Aigi, rappresentante dell'80% delle imprese che operano con l'ex Ilva di Taranto, protesta per garantire il pagamento dei crediti maturati, temendo che possano svanire con l'amministraz ...