Ex candidata di Fugatti morta a Trento | diversi ricoveri per trauma cranico | cambia il quadro?

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Domenica prossima Maria Antonietta Panico avrebbe compiuto 43 anni, ma non ci sarà nessuna festa di compleanno. Semmai il suo funerale. La donna, un matrimonio alle spalle e una figlia di 16 anni che viveva con il padre, è stata infatti trovata senza vita nella sua casa a. Quando il suo corpo è stato ritrovato dall'ex marito e da un suo amico, erada almeno due giorni. Mentre la Procura esaminando i suoi tabulati telefonici per verificare messaggi e chiamate, e sta ascoltando i parenti e gli amici, si cerca anche di ricostruire la vita di Antonietta che era statanel 2018 dall'Udc nella lista del presidente regionale Maurizioe che due anni dopo aveva partecipato alle elezioni comunali con una lista civica a sostegno di Andrea Marler, salvo poi schierarsi nel 2023 con Fratelli d'Italia ...

Trento , trovata morta in casa dall’ex marito : è Maria Panico , ex candidata con Fugatti Una donna di 42 anni è stata trovata morta stamattina nel ... (tpi)

Nel 2018 si eraalle consultazioni provinciali nella lista che portò all'elezione del governatore leghista Maurizio. Nel 2020 aveva poi tentato di entrare in consiglio comunale con ...Nel 2018 era stata infattialle elezioni provinciali nella lista del futuro presidente della Provincia, Maurizio, e si era presentata, sempre con il centrodestra, anche alle ...nel 2018 era stata infatti candidata alle elezioni provinciali nella lista del futuro presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e si era presentata, sempre con il centrodestra, anche alle elezioni ...La 42enne è stata trovata morta nella sua abitazione a Trento ieri mattina. Il compagno aveva ricevuto un divieto di avvicinamento. Oggi sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso ...