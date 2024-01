Europee | Picierno Pd | ' leader fuori? Sì | sbagliato ridurle a secondo tempo politiche'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Penso che siaridurre le elezionia undelle elezioni, se lo facciamo commettiamo un errore". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd Pinaa L'aria che tira, su La7. Idevono stare? "Sì", ha risposto la vice presidente del Parlamento europeo. "Nel campo del centrodestra ci sono milioni di contraddizioni. Salvini è nel gruppo di Identità e democrazia, all'opposizione, Meloni deve decidere dove vuole essere. Bisognerà vedere se deciderà di associarsi alla famiglia degli europeisti che vogliono lavorare per le riforme necessarie o se cederà al ricatto della sua maggioranza. Non dobbiamo commettere l'errore di non amplificare queste contraddizioni", ha spiegato la ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Le elezioni Europee non pos sono essere vissute come una rivincita delle elezioni politiche , sono una partita a parte, ... (liberoquotidiano)

Il Cavaliere resta il re delle pluricandidature: alleil nome di Berlusconi gli elettori lo ... Alessia Mosca, Alessandra Moretti, Simona Bonafè, Pina, Caterina Chinnici. Tutte, poi, ...'Lezioni". È questo il titolo di un ciclo di incontri organizzato dal "Sabato delle idee" in vista ...e Senior Advisor for Europe Mara Carfagna Presidente e deputata di Azione Pina...Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Penso che sia sbagliato ridurre le elezioni europee a un secondo tempo delle elezioni politiche, se lo facciamo commettiamo un errore”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Pi ...Roma, 18 gen (Adnkronos) - Il primo a pensarci è stato Marco Pannella. Non solo a presentarsi, da leader, alle elezioni europee. Ma a presentarsi ovunque. Un colpo di genio, da mettere in pratica alle ...