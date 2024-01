Europarlamento | tregua a Gaza ma solo a certe condizioni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Colpo di mano delle destre, nella plenaria del Parlamento europeo oggi a Strasburgo: in una risoluzione che chiedeva un "cessate il fuoco permanente" ae la ripresa degli sforzi volti a trovare una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese, è passato, con una maggioranza di appena 15 voti, un emendamento del Ppe che ha del tutto stravolto il senso del testo, sottoponendo la richiesta dellaa due: che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e che "l'organizzazione terroristica Hamas sia smantellata".In sostanza, si tratta delle stesseche pone il governo israeliano per porre fine alla guerra a, che ha causato già 23.000 palestinesi, di cui 10.000 bambini, e due milioni di sfollati, e una crisi umanitaria di enormi proporzioni. L'emendamento 26 ...

Invece il suo vice e capo del Carroccio ha scelto in solitaria, decretando la fine della... in questi giorni è sembrato alquanto indeciso sulla propria corsa all', spiegando di ...Senza unainterna alla maggioranza, accetterà il rischio della procedura europea. Perché non ... Non a caso anche Carlo Fidanza " capodelegazione di FdI all', di norma meno "...Israele (Internazionale) Prima smantellare Hamas, poi chiudere l’offensiva. L’emendamento della destra spacca l'Europarlamento. Pd: «Così la tregua diventa inapplicabile». Di Andrea Valdambrini ...Giorgetti sulla griglia, 'senza ratifica Unione bancaria al palo'. Gentiloni: 'C'è rammarico. Spinta a trovare una soluzione' (ANSA) ...