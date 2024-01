Eurolega | Virtus Bologna - Asvel | 73 - 63 highlights

1 Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne , sfida valida per la 22^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Partita importante e ... (sportface)

La Virtus Bologna batte 73-63 l’Asvel in casa nel match valido per la 22ª giornata di Eurolega 2023 / 2024 . La squadra di Banchi gioca male per tre ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ... (oasport)

La Virtus Bologna torna a ruggire in Eurolega ! I bianconeri, dopo due sconfitte consecutive, piegano in rimonta l’ASVEL Villeurbanne per 73-63 di ... (oasport)

a Virtus Bologna batte 73-63 l’Asvel in casa nel match valido per la 22ª giornata di Eurolega 2023 / 2024 . La squadra di Banchi gioca male per tre ... (sportface)

Gli highlights della vittoria 73 - 63 dellaBologna sull'Asvel Villeurbanne nella 22esima giornata di ......vede le streghe e vede i fantasmi della terza sconfitta di fila in, Bologna. Assente e svagata, dominata dalla cenerentola Villeurbanne che chiude avanti di 9 il terzo quarto: lapare ...Riscatto in Eurolega per la Virtus Bologna: le V-nere superano l'Asvel Villeurbanne per 73-63 nella Segafredo Arena e raggiungono il Barcellona al secondo posto grazie alla sconfitta dei blaugrana ...Una dozzina d’anni fa esordiva in serie A con la maglia della Pallacanestro Cantù, la stagione successiva debuttava in Eurolega sempre sotto le insegne del team brianzolo. Awudu Abass, 31 primavere tr ...