Eurolega | Alba Berlino - Bayern Monaco 65 - 82 | highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge chiamato per rimessa da assegnare a Milano o all’alba, sono Thiemann e Melli che hanno cercato ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

Vittoria importante della squadra di Messina, che prevale sui tedeschi in un match punto a punto. Si torna in campo giovedì 11 gennaio, quando al ... (ilgiornale)

Gli highlights della vittoria 82 - 65 del Bayern Monaco sul parquet dell'Berlino nella 22esima giornata di: il migliore della squadra della capitale è l'italiano Matteo Spagnolo, autore di 15 punti, 4 rimbalzi e 4 ......contro l'Berlino. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 18 gennaio . Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna - ASVEL Villeurbanne, valida per l'...E' in arrivo il Round 22 di EuroLeague del campionato 2023-24, il quarto del girone di ritorno e il secondo di un'altra settimana con doppio impegno. Si è giocato come sempre in due giorni consecutivi ...Alba e Bayern hanno pareggiato il risultato nel primo quarto (19-19), dove la squadra di Laso si è affidata alle iniziative di Carsen Edwards e i locali hanno pagato lo 0/5 nelle triple. E' Brankovic ...