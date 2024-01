Esplode bombola per la fiamma ossidrica | fabbro di 64 anni muore avvolto dalle fiamme

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Secondo incidente mortale sul lavoro nelle Marche. Dopo l’operaio di una ditta esterna caduto da un tetto a Jesi, unè mortonel suo laboratorio a Rapagnano, in provincia di Fermo. Paolo Mariani, 62, stava lavorando nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato un incendio: l’uomo è stato, forse divampate a causa di qualche sostanza chimica presente sulla tuta. Secondo altre ipotesi avrebbe preso fuoco laper la. Il corpo di Mariani è stato rinvenuto in un bagnetto, adiacente il laboratorio. Sul luogo vigili del fuoco e carabinieri. Gli incidente di venerdì 19 gennai allungano la lista delle vittime di infortunio ...

Poteva essere una strage. Una bombola di gas è esplosa durante lo spegnimento di un incendio in un camper parcheggiato in Via Achille Grandi a Santa ... ()

Giornata nera per le Marche: nel giro di poche ore due persone sono morte sul luogo di lavoro a Jesi e a Rapagnano. Alle 10.30 di questa mattina (19 gennaio 2024) un operaio di 54 anni residente ...