Esercitazione Nato con 90mila soldati per simulare un attacco russo | il messaggio a Putin

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Steadfast Defender 2024 è il nome della massicciacome non se ne vedevano da decenni. I numeri sono impressionanti: coinvolti 90.000, oltre 1.100 veicoli da combattimento, 80 aerei e 50 navi militari. Steadfast Defender 2024 “Steadfast Defender 2024 inizierà la prossima settimana e durerà fino a maggio“, ha informato il generale americano Christopher Cavoli, comandante delle forze alleate in Europa. “L’Alleanza dimostrerà la sua abilità nel difendere l’area transatlantica con un trasferimento di truppe dal Nord America, in uno scenario di risposta a una minaccia militare”, ha aggiunto Cavoli. Il luogo dell’si estenderà dal Nord America agli estremi confini orientali della, vicino al territorio. Steadfast Defender 2024 sarà composta ...

