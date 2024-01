Empoli-Monza | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’una per cambiare rotta dopo il cambio in panchina, l’altra per riprendersi da 5 schiaffi subiti nel turno precedente.cercano la vittoria per motivi differenti nella sfida della 21ª Giornata di Serie A. Nicola siederà sulla panchina dei toscani per provare a invertire la rotta. Dopo l’1-5 subito, in casa, contro l’Inter, Palladino chiede ai suoi una risposta importante. Chi la spunterà?(4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. Squalificati: Cancellieri Indisponibili: Baldanzi, Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Kovalenko, Pezzella All. Nicola(3-4-2-1): Sorrentino; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, ...