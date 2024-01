Emanuela Fanelli | il monologo sul cancro al seno | “Andrà tutto bene” VIDEO e TESTO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’attrice e comicaha scritto, nel 2013, insieme a Micol Pavoncello,, unin cui smonta gli stereotipi legati a come le donne vengono trattate, in seguito a una diagnosi dial. L’attrice ha poi riproposto il, in una versione leggermente modificata, nel novembre 2023, ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice su Rai 3. Vediamo insieme ilcompleto delche, affronta, da varie prospettive diverse, le banalità linguistiche che ciascun malato si sente vomitare addosso ogni qual volta deve affrontare una diagnosi dial...

In Video chiamata d alla casa dei genitori, Emanuela Fanelli , 37 anni, si mostra in versione bionda, truccata e con un bel maglioncino beige. A tratti ... (iodonna)

Sono Arisa, Carla Signoris,, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e Michele Mirabella gli ospiti di Virginia Raffaele nel secondo appuntamento con lo show "Colpo di Luna", prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime ...E ancora: l'attrice e comica Carla Signoris , l'attrice e comicareduce dal grandissimo successo del film 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi. Ma non finisce qui, visto che la ...Virginia Raffaele torna in prima serata su Rai 1 con il suo show ispirato alle giostre del Lunapark, dove è cresciuta ...Venerdì 19 gennaio in tv, alle 21.30, torna su Rai 1 Virginia Raffaele con il suo One Woman Show. Sono Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e Michele Mirabella gli ospiti ...