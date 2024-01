Elezioni europee | Nardella Pd | ' Elly Schlein candidata? Valore aggiunto che porterebbe nuovi voti'

La due - giorni di ritiro dei parlamentari Pd a Gubbio - pensata inizialmente per rilanciare la strategia dem in vista dellea giugno " si è rivelata da subito un flop senza ...Per il sondaggio infatti la Lega sarebbe in calo dello 0,6%, un autentico tonfo che allontanerebbe ancor di più Salvini dall'obiettivo che si è dato per le: fare meglio del Movimento ...Il dibattito sulla candidatura di Elly Schlein alle Europee sta distraendo il Pd, riunito a Gubbio, dai suoi veri problemi. Come la spaccatura in Sardegna e il caos a Firenze. Ma per la segretaria la ...Elezioni europee, Nardella: "Per il Pd Elly Schlein è un valore aggiunto, che può portare nuovi voti, dai giovani all'associazionismo, all'ambientalismo".