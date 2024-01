Elezioni 2024 | Europee | Regionali | Amministrative Le date aggiornamento 19 GENNAIO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ultime notizie: Election day di giugno per: unica data per. Un Election Day – in realtà spalmato su due giorni di votazioni – che accorperà la tornata per il Parlamento Europeo, il primo turno dellepreviste per quest’anno e quella per il rinnovo dei consiglidi Piemonte, Basilicata e Umbria. Bonus luce e gas: nuovi requisiti e importi. Come si ottiene. Le ...

'Escludermi dal votopriverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani' e '... e non da noi, se i processi a Donald Trump inizieranno in prossimità o meno dellepresidenziali'. ...Tutti per uno. Anzi no, tutti contro una. Da destra a sinistra, dai renziani agli ex Pd. Fulmini e saette, convention e contro convention, annunci di nuove associazioni e parate di ministri piombano ...La ginevrina Lisa Mazzone, che ha perso il seggio agli Stati alle ultime elezioni, non si è invece ancora espressa. La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola ...La Commissione Europea intensifica la regolamentazione digitale richiedendo informazioni ai giganti tecnologici ...