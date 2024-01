Edgar Allan Poe | il Maestro dell’Orrore | tra mistero e pop culture

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) E’ un’esistenza breve e maledetta, quella diPoe. Figlio di attori, nasce a Boston il 19 gennaio 1809, e la sua infanzia prende subito una piega turbolenta: l’abbandono del padre, la morte della madre per tubercolosi, il trasferimento in Virginia, presso gli, e in Gran Bretagna, dove il giovane scopre i poeti inglesi, che tanto lo influenzeranno. Torna in America nel 1820 ed entra nell’Accademia militare di Richmond, ma viene espulso; studia lingue antiche e moderne all’università, ma presto abbandona. Neppure il matrimonio con la cugina di primo grado, Virginia Eliza Clemm, placa il suo animo agitato. Gli amori burrascosi e sfortunati, le difficoltà economiche e il tormento interiore si riversano nell’attività letteraria. Partito in sordina, si dedica alla poesia e alla prosa, ritenendo la prima superiore. Ottiene ...