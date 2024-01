Ecovandali | Accademia Crusca promuove nuova parola | “Ma senza trattino”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Non sono sicuro che ecovandalo siacon un marchio di assoluta e garantita italianità, visto l'ordine dei componenti (in italiano del buon tempo sarebbe stato piuttosto 'vandalo ecologico'), ma tutto sommato è unache va bene e che possiamo accettare, in quanto internazionalismo adattabile alla fonetica e alla morfologia del genere