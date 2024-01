Ecovandali | Accademia Crusca promuove nuova parola | “Ma senza trattino”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non sono sicuro che ecovandalo siacon un marchio di assoluta e garantita italianità, visto l’ordine dei componenti (in italiano del buon tempo sarebbe stato piuttosto ‘vandalo ecologico’), ma tutto sommato è unache va bene e che possiamo accettare, in quanto internazionalismo adattabile alla fonetica e alla morfologia del genere e del numero propri della nostra lingua”. Lo afferma il linguista Claudio Marazzini, presidente onorario dell’della, in un parere affidato all’Adnkronos. Il professore Marazzini ricorda che “écovandalisme” c’è già in francese e l’inglese ha da tempo “eco-vandal”, per indicare ad esempio colui che sgonfia le gomme dei Suv per ecovendetta. L’inglese ha una ricca serie: “eco-warrior”, “eco-activist” e persino il colto “eco-zealots”. “Sono tutti ...